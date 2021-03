Imperdível: 10 notebooks com descontos que podem chegar em R$791

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Considerado o maior evento de vendas da Amazon do primeiro semestre, a Semana do Consumidor oferece milhares de produtos com ótimas promoções até a próxima segunda-feira (15), às 23h59.

Além das promoções fixas, que deixam de vigorar apenas de acordo com a disponibilidade dos itens, também há descontos com tempo pré-determinado - por isso, é sempre bom dar uma olhada no site de vez em quando para aproveitar o melhor da semana.

Para quem precisa de um notebook, há várias opções com ofertas incríveis, como por exemplo o Notebook Inspiron Dell 15 3000, que está com desconto de R$ 791. Então aproveite para ver a lista com 10 modelos, logo abaixo, e economize muito.

OFERTAS EM DESTAQUE

Semana do Consumidor dá até 70% de desconto na Amazon

Robô aspirador, Airfryer, Echo Alexa e Kindle com até 29% off

Até R$ 200 de desconto em produtos Echo Alexa

Até 30% de desconto em smartphones e itens eletrônicos

Notebooks e produtos de informática com até 30% de desconto

Até 60% off em livros de todas as categorias

10 notebooks da Semana do Consumidor

Notebook Inspiron Dell 15 3000

Desconto de R$ 791

De R$ 5.790 por R$ 4.999

Notebook Ultraportátil Dell Inspiron 13 7000

Desconto de R$ 747,23

De R$ 7.346,23 por R$ 6.599

Notebook gamer Acer Nitro 5

Desconto de R$ 100

De R$ 4.999 por R$ 4.899

Notebook Multilaser Legacy Book

Desconto de R$ 133,10

De R$ 1.599 por R$ 1.465,90

Notebook Multilaser Legacy C

Desconto de R$ 214,90

De R$ 1.484,90 por R$ 1.270

Notebook Multilaser Legacy Cloud Cinza

Desconto de R$ 280

De R$ 1.529,90 por R$ 1.249,90

Notebook Multilaser Legacy Cloud

Desconto de R$ 100

De R$ 1.528,90 por R$ 1.428,90

Chromebook C733-C607

Desconto de R$ 200

De R$ 2.099 por R$ 1.899

Samsung Chromebook XE310XBA-KT2BR

Desconto de R$ 200

De R$ 2.099 por R$ 1.899

Notebook 2 em 1 Positivo Duo C4128C

Desconto de R$ 100

De R$ 1.999 por R$ 1.899

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.