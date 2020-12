Crescimento do mercado de ações aumenta demanda por analistas

Com a expansão do mercado de capitais e diferentes classes de ativos fora da renda fixa, a profissão de analista está em ascensão no mercado financeiro, entre os cargos mais cobiçados. Pudera: a demanda por profissionais com habilidades para avaliar a qualidade de ativos de renda variável é enorme.

Segundo a B3, o número de CPFs ativos na Bolsa de Valores atingiu o nível recorde de 3,17 milhões em novembro, alta de 88,78% em relação ao mesmo período do ano passado. Considerando os últimos quatro anos, o avanço é de 462,64%.

De acordo com o guia salarial para 2021 da Robert Half - empresa de recrutamento -, a remuneração média de um analista no começo de carreira é de R$ 13,85 mil mensais. Enquanto um profissional mais experiente pode chegar a ganhar em torno de R$ 27,75 mil, o salário de um diretor de análise pode variar entre R$ 26,15 mil e R$ 46,8 mil.

Como o nome sugere, esse profissional é responsável por analisar os investimentos disponíveis no mercado, assinando relatórios com recomendações positivas ou negativas para os ativos no seu radar. A quantidade de analistas no mercado é bem menor do que a de agentes autônomos (AAIs), mas a função é considerada fundamental do ponto de vista estratégico. “As empresas precisam de boas análises para entregar retorno aos investidores”, explica Michael Viriato, professor de Finanças do Insper, ao Estadão/Broadcast.

Pela Instrução 497 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que rege o trabalho dos agentes autônomos (AAIs), o analista não pode trabalhar diretamente num escritório de AAIs. Apesar dos analistas de renda fixa também terem o seu espaço, a popularização do mercado de ações tem aumentado a demanda por especialistas em renda variável.

Basicamente, os analistas de renda variável costumam se dividir entre os gráficos - ou técnicos - e os fundamentalistas. Enquanto os primeiros focam sua análise no histórico de preços através de gráficos, tentando prever comportamentos futuros para os papéis, o segundo grupo estuda os fundamentos das empresas, observando o potencial do negócio no longo prazo.

O analista fundamentalista, mais comum, tem perfil criterioso e detalhista. Características como gostar de ler, se aprofundar nos assuntos e ter um viés investigativo para entender o que ocorre em cada empresa são apontadas como essenciais.

“É uma área que tem muito espaço para avançar, pois ainda é carente no País”, aponta José Guilherme Chaves, coordenador da pós-graduação virtual em Mercado Financeiro e de Capitais da PUC-Minas.

Na visão dele, o aumento na expectativa de vida da população e a própria reforma da Previdência são fatores que estimulam a evolução do mercado acionário, assim como a queda da taxa de juros nos últimos anos. “Se eu estivesse começando no mercado financeiro, iria me especializar em ações.”

Já o analista gráfico precisa de uma base quantitativa mais sólida, com amplo domínio de modelos matemáticos. Apesar do fundamentalista também trabalhar intensamente com números, a exigência nesse sentido é um pouco menor, segundo o CEO da Trevisan Escola de Negócios, VanDyck Silveira. “É difícil ver um analista gráfico que não tenha feito cursos como Engenharia ou Economia.”

O certificado obrigatório para atuar como analista é o CNPI, emitido pela Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais). Quem quiser se aprimorar também pode tirar o CFA, emitido pela instituição internacional CFA Institute.

Gestores e investment bankers em ascensão

Considerados profissionais mais exclusivos, os gestores e os investment bankers estão sendo cada vez mais demandados. Para especialistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, as duas funções estão no topo da “cadeia alimentar” do mercado financeiro. “Isso ocorre porque elas estão mais diretamente ligadas ao resultado das empresas”, afirma Michael Viriato, professor de Finanças do Insper.

Segundo os dados da Anbima, a indústria brasileira de fundos registrou captação líquida de R$ 126,8 bilhões entre janeiro e novembro de 2020, refletindo a procura por novos investimentos diante da taxa de juros na mínima histórica.

A função do gestor dialoga e se relaciona em grande parte com a do analista. Geralmente, ele comanda um time de analistas dentro de uma asset, sendo responsável por gerir o patrimônio dos clientes e alocar o dinheiro dos investidores nos ativos que ele considera mais atrativos.

Mesmo sendo assessorado por uma equipe de analistas, cabe ao gestor dar a palavra final na estratégia de alocação do fundo. É muito comum esse profissional ter um perfil mais sênior, sendo um analista que se especializou após anos de carreira.

Além das características comuns aos analistas, os gestores necessitam de grande senso de responsabilidade, uma vez que tomam decisões com o dinheiro de terceiros.

“Ter habilidade para trabalhar em grupo é fundamental, é um cargo que exige trocas constantes”, afirma Bianca Juliano, responsável pela escola de MBAs da XP Investimentos. “Como as equipes de gestão atuam com muita proximidade, é um segmento com menos mobilidade.”

Segundo levantamento da Robert Half, um gestor iniciante ganha em torno de R$ 23,15 mil, enquanto o mais experiente pode ter remuneração próxima a R$ 41,5 mil. O certificado obrigatório para fazer gestão de recursos é o CGA, emitido pela Anbima.

Explosão de IPOs na Bolsa

Outra profissão que vem ganhando corpo é a do investment banker. Ao contrário de assessores, analistas e gestores, esses profissionais prestam um serviço voltado diretamente para as empresas, sem foco no investidor no final.

O investment banker identifica oportunidades e ajuda a estruturar operações de diferentes companhias no mercado de capitais, como IPOs (ofertas públicas iniciais de ações) e fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês).

A função tem sido bastante exigida com a diminuição no custo de capital - dinheiro que as empresas tomam emprestado no mercado para se financiar - e a explosão de IPOs na Bolsa. Assim como ocorre com os assessores financeiros, os investment bankers costumam ser divididos entre os profissionais mais comerciais, de um lado, e os mais técnicos.

Enquanto o comercial se relaciona diretamente com os empresários, apresentando oportunidades, o investment banker mais técnico estrutura as operações, que também podem resultar na emissão de debêntures, CRIs e CRAs, por exemplo. Essas operações, que envolvem estruturas complexas, geralmente são feitas pelos grandes bancos de varejo e os bancos de investimentos.

O estudo da Robert Half indica que um analista que trabalha diretamente com fusões e aquisições, por exemplo, tem salário inicial por volta de R$ 11,7 mil, podendo alcançar a marca de R$ 21 mil com anos de experiência. Já um diretor geral para o setor pode abocanhar entre R$ 43,45 mil e R$ 77,85 mil por mês.