Dólar sobe e se aproxima dos R$ 5,30 com preocupação com cenário político e variante delta

A forte cautela com o cenário político e fiscal doméstico e as preocupações com o avanço da variante delta do coronavírus - e seus possíveis efeitos na economia global - voltam a pesar no mercado financeiro nesta segunda-feira, 9. Em alta, o dólar se reaproximou dos R$ 5,30. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, está volátil, com predomínio do sinal negativo.

A baixa da cotação internacional do petróleo e do minério de ferro também justifica os preços dos ativos. Do lado interno, os investidores avaliam a apresentação da medida provisória que reestrutura o Bolsa Família à Câmara dos Deputados, ainda sem a definição do valor do benefício.

A PEC dos Precatórios, que propõe mudanças à Constituição para permitir o parcelamento dessas dívidas a partir do próximo ano, deve ser enviada pelo governo ao parlamento à tarde. A equipe econômica, segundo apurou o Estadão/Broadcast, ainda trabalha em ajustes no texto.

No exterior, as Bolsas de Nova York operam sem direção única e os juros dos títulos do Tesouro americano, em baixa, enquanto o iene, a moeda japonesa, sobe ante o dólar, mas a moeda americana ganha de emergentes e commodities. Houve avanço das negociações do pacote de investimentos em infraestrutura no Congresso dos Estados Unidos, mas a China reportou desaceleração nas importações e exportações.

Às 13h25 , a moeda americana era cotada a R$ 5,2809, um aumento de 0,85% em comparação com o fechamento de sexta-feira, 6. O Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, no mesmo horário, atingia os 122.962,65 pontos, alta de 0,12% em relação à semana anterior.