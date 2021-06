Bolsa tem o quarto dia de perdas, enquanto dólar ganha força

A Bolsa emenda nesta sexta-feira, 18, o quarto dia de perdas, afastando-se um pouco mais de sua máxima histórica de fechamento, do último dia 14, quando foi aos 130.207,96 pontos.

Nesta sessão de vencimento de opções sobre ações, com giro projetado a R$ 46,5 bilhões para o encerramento, o índice da B3 cedia 0,28%, aos 127.769,98 pontos, às 14h06, enquanto o dólar à vista renovava alta de 1,22%, a R$ 5,0837, na máxima do dia. A Ptax fechou em queda de 0,09%, a R$ 5,0314.

Com a aprovação, no Senado, da MP que dispõe sobre a privatização da empresa, as ações ON e PNB da Eletrobrás se recuperam na sessão, em alta, respectivamente, de 5,87% e 6,35%. O Bank of America prevê que a capitalização deverá adicionar R$ 17 ao valor da ação estimada pelo banco, de R$ 47, apesar das obrigações impostas na Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal no texto aprovado na quinta, 17. O banco espera que com a venda da Eletrobrás haja uma melhor dinâmica de preços no mercado regulado e uma menor percepção de risco no setor elétrico.

No noticiário desta última hora, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que tem "tranquilidade absoluta" sobre o fato de passar de testemunha a investigado pela CPI da Covid-19. "Não estou interessado nesse assunto, estou interessado em vacinar a população brasileira. A população brasileira já está vendo o que eu estou fazendo. Tranquilidade absoluta, não tem preocupação com isso", disse o ministro, ao ser questionado sobre a decisão anunciada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI.

Em outro desdobramento de Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a Receita Federal terá de interpretar a lei tributária que for aprovada pelo Congresso e não poderá "soltar resoluções". "A receita não pode, não vai continuar com o poder de regulamentar, de soltar resoluções que fique legislando em cima da nossa legislação tributária, que é muito mais difícil", disse Lira em live promovida pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).

Lira adiou mais uma vez as definições sobre os relatores da reforma tributária na Casa. Segundo ele, o governo postergou para a próxima semana a entrega do projeto que irá tratar sobre as mudanças no Imposto de Renda de pessoas física e jurídica, o que ele espera para poder definir quais deputados irão tocar esse tema e o projeto sobre a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).