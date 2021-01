Dólar à vista opera em alta, acima de R$ 5,50, em dia de B3 fechada

Em dia de feriado em São Paulo, devido ao aniversário da cidade, sem operações na Bolsa de Valores do País, a B3, e, portanto, no mercado futuro de câmbio, o dólar à vista é negociado acima de R$ 5,50, com máxima do dia em R$ 5,5280, em alta de cerca de 0,9%, na comparação com o fechamento de sexta-feira, 22.

O movimento do câmbio no Brasil está alinhado com o de alguns pares no exterior, como os pesos mexicano e chileno. O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis rivais fortes, opera com leve alta de 0,07%, a 90,30 pontos.

No Brasil, a desconfiança em relação ao fiscal segue no radar dos agentes, ainda mais diante da lentidão no processo de vacinação. O Citibank, por exemplo, ao projetar queda de 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre ante o quarto trimestre, com ajuste sazonal, seguido de estabilidade no segundo trimestre e recuperação média de 1,0% por trimestre na segunda metade do ano, disse que o cenário do banco se baseia no forte crescimento de casos de covid-19 e mortes pela doença, que devem continuar a reduzir a mobilidade no País em meio a um processo de vacinação limitado.

Com a eficácia das vacinas disponíveis no País entre 50% e 62%, o banco nota que mesmo que o Brasil consiga imunizar 57% da população durante o primeiro semestre, não deve alcançar a imunidade de rebanho, na hipótese de que 60% da população precisa estar imunizada.

Nesta manhã, Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo Palácio do Planalto na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados, defendeu a discussão de gastos como o abono salarial e outras despesas para abrir espaço no Orçamento. O ajuste é tido como necessário pelo candidato para qualquer possibilidade de uma nova rodada do auxílio emergencial. O deputado descartou a prorrogação do orçamento de guerra, que no ano passado abriu caminho para o pagamento de R$ 322 bilhões em auxílios a brasileiros.