Bolsa abre em alta, mesmo com queda recorde do PIB; dólar é negociado próximo de R$ 5,40

A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) abriu o pregão desta terça-feira, 1º, em alta de 1%, retomando o patamar de 100 mil pontos. O dólar também apresenta desvalorização próxima de 0,5%, e atingiu a cotação mínima do dia, a R$ 5,3809. Ao longo da manhã, a moeda oscila próximo de R$ 5,40.

A leve subida do Ibovespa pode ser explicada pelos sinais de fortalecimento econômico chinês: a atividade industrial da China se expandiu em agosto ao maior nível em quase uma década e embala um apetite por ativos de risco no exterior nesta primeira sessão do mês de setembro

Por outro lado, o mercado também é afetado pela divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 2º trimestre, que teve queda recorde de 9,7% ante o primeiro trimestre do ano e 11,4% ante o 2º trimestre do ano passado, as maiores perdas da série histórica iniciada em 1996, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nessa segunda-feira, dia de disputa técnica em torno da taxa Ptax, o dólar fechou com alta de 1,21%, a R$ 5,4806, com avanço de 5% em agosto e de mais de 36% no ano. O dólar futuro para outubro também encerrou com forte valorização de 1,98%, a R$ 5,4980. Na pesquisa Focus, a mediana das expectativas para a taxa de câmbio no fim deste ano subiu de R$ 5,20 para R$ 5,25.

Cenário

Na Europa, os dados de atividade industrial desagradaram, tirando um pouco da força do euro e da libra. As commodities - petróleo, cobre e minério de ferro - sobem. Em contrapartida, o dólar recua ante seus pares principais e divisas emergentes e ligadas a commodities, o que deve guiar a abertura do mercado de câmbio local. A expectativa pelo anúncio da prorrogação e do novo valor do auxílio emergencial, previsto para hoje, pode limitar uma baixa e gerar volatilidade ante o real, dependendo das avaliações dos analistas.

Os investidores vão monitorar também a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião da comissão mista do Congresso para falar das ações do governo para lidar com a pandemia de coronavírus. E a Câmara deve votar hoje o novo marco do gás, que é a aposta do governo para destravar investimentos de até R$ 43 bilhões e reindustrializar o País.

Ontem, ao enviar ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2021, o Ministério da Economia previu que as contas públicas devem ficar no vermelho até a virada de 2026 para 2027, o que resultará numa sequência de pelo menos 13 anos de rombos sucessivos. Isso indica que a preocupação com a deterioração das contas públicas deve durar por muito tempo nos mercados.

Analistas do JP Morgan afirmam que o cenário fiscal do Brasil está em uma "encruzilhada". A falta de consenso dentro do governo sobre o que fazer a respeito dos gastos sociais e o tempo limitado para buscar uma alternativa ao teto de gastos colocaram o Brasil em um beco sem saída, deixando a política econômica para 2021 no "fio da navalha", em um "equilíbrio muito instável", que tem trazido contínua preocupação aos mercados, como pode ser observado nesta segunda-feira, ressalta o banco americano em relatório a clientes. Neste ambiente, o mercado financeiro permanece preocupado com a possibilidade de "uma abordagem de política econômica mais populista" por parte do governo, já de olho nas eleições de 2022.