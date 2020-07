Dólar abre em queda e Bolsa tem leve alta; mercado aguarda decisão de Fed sobre taxa de juros

Em meio à expectativa das decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre a política monetária dos Estados Unidos, o dólar abriu as negociações desta quarta-feira, 29, em queda, voltando ao nível de R$ 5,12 minutos após a abertura. Ainda assim, a moeda pode sofrer oscilações ao longo do dia por causa de ajustes e divulgações de balanços de empresas. Às 10h10, o câmbio valia R$ 5,1320.

Já a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) apresenta alta próxima de 1% após a abertura, atingindo o patamar de 105 mil pontos. Os negócios podem ser impactados pela divulgação de balanços de empresas como Santander Brasil (que teve queda no lucro de 41,2% no 2º trimestre), GM, Cielo, Telefônica e Vale. No mesmo horário acima, o Ibovespa subia 0,68%, aos 104.813,34 pontos.

Na terça-feira, 28, após forte volatilidade na sessão, o dólar à vista fechou praticamente estável (-0,02%), cotado em R$ 5,1572. A moeda acumula valorização de cerca de 30% ao longo deste ano. A Bolsa fechou o mesmo dia com queda de 0,35%, aos 104.109,07 pontos

Os analistas esperam que o Fed mantenha os juros na faixa de 0% a 0,25% e reafirme a postura "dovish", ou seja, de estímulos agressivos, após sinalizar que não deve elevar juros antes de 2022. É possível ainda que o presidente do banco, Jerome Powell, aponte mudanças de política monetária, que poderão ser implementadas na próxima reunião, em setembro.

Também continua no radar as negociações em torno do pacote de estímulos de US$ 1 trilhão no Congresso americano e o crescimento dos casos de covid-19 nos EUA e na Europa. Além disso, será monitorada uma audiência na Câmara dos Representantes americana com CEOs de gigantes da tecnologia - as chamadas Big Tech, que podem afetar mais as bolsas em Nova York. Nesta quarta, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, reúne-se com o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, para tratar das diferenças entre os dois partidos em relação ao novo plano fiscal para apoiar a economia.

No Brasil, o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei aprovado pelo Congresso, que concedia o pagamento da cota dupla do auxílio emergencial - ou seja, R$ 1.200 - a pais solteiros independentemente do gênero pode gerar algum ruído. Agora, a decisão final caberá aos parlamentares, que podem derrubar o veto do presidente e restabelecer a medida. Além disso, deve repercutir a intenção do governo de enviar já em agosto ao Congresso a proposta de criação de um "microimposto" digital para desonerar a folha de salários das empresas e viabilizar a reforma tributária. Os cálculos iniciais apontam um potencial de arrecadação de R$ 120 bilhões. A alíquota em estudo é de 0,2%, como antecipou o Estadão, e a ideia é ter uma base de tributação mais ampla do que a da extinta CPMF. / SILVANA ROCHA E LUÍSA LAVAL