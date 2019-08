Guedes disse que deve anunciar nesta quarta-feira 17 privatizações

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na noite desta terça-feira, 20, que o governo deve anunciar hoje, quarta-feira, 21, a privatização de 17 empresas. "E nós achamos que vamos surpreender. Tem gente grande aí que acha que não será privatizado e vai entrar na faca", disse o ministro, que afirmou em seguida que "ano que vem tem mais".

"Nós vamos seguir (com as privatizações), é um tempo bom, vai dando certo. Achamos que quatro anos é um tempo bom, faltam três anos e meio, dá tempo ainda", disse o ministro. "Essa fusão da Embraer com a Boeing é um negócio extraordinário. Se conseguirmos fazer mais duas ou três grandes fusões de grandes empresas brasileiras", disse.

Conversa com o Senado

Guedes disse ainda ter saído positivamente surpreso de conversa que teve mais cedo com lideranças do Senado em relação a prazos para a reforma tributária e para a proposta de pacto federativo.

O ministro contou que chegou para a reunião com uma previsão de que a reforma tributária levasse de cinco a seis meses para ser votada e que o pacto levaria de oito meses a um ano. No entanto, os senadores lhe disseram esperar concluir tudo em dois a três meses. "Eu saí de lá assobiando", afirmou o ministro. "Foi uma conversa extraordinariamente positiva."

O ministro, que participou de evento de premiação de empresas em São Paulo, quis compartilhar com os presentes um pouco do que tem sido sua experiência em Brasília. Segundo ele, a capital federal tem "muito ruído", porque "dá emoção", mas ressaltou que os sinais são muito bons. "O que vejo em Brasília é muito diferente do barulho, não é isso o que está acontecendo", disse.

Guedes disse que tem visto os parlamentares com vontade política para realizar mudanças. "Estamos contrariando a expectativa de que seria um governo sem sustentação parlamentar", afirmou o ministro, em referência ao andamento da agenda econômica no Congresso, sem deixar de dar o mérito para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).