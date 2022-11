Paraná e CCR Aeroportos, uma parceria promissora

Em abril do ano passado, quando a CCR Aeroportos conquistou 15 concessões de aeroportos brasileiros de uma só vez, estabeleceu-se um vínculo profundo da empresa com o Paraná. O pacote incluiu quatro aeroportos do estado: Curitiba, Bacacheri (especializado em aviação geral, também localizado na capital), Foz do Iguaçu e Londrina. “Esses aeroportos respondem por 90% do tráfego aéreo no Paraná”, ressalta o CEO da CCR Aeroportos, Fabio Russo Correa.

São três regiões com perfis distintos, observa o executivo. Curitiba é um centro urbano desenvolvido – trata-se da oitava cidade mais populosa do Brasil, com cerca de 2 milhões de habitantes –, enquanto Londrina tem atividades econômicas predominantemente associadas ao agronegócio e Foz do Iguaçu está muito ligada ao turismo.

Uma das diretrizes da CCR Aeroportos é se tornar agente do desenvolvimento sustentável das regiões em que atua, ajudando a impulsionar a geração de negócios, empregos e renda. Um dos caminhos para isso é o turismo – tema no qual o Paraná certamente se destaca, por abrigar as Cataratas do Iguaçu. “É uma atração maravilhosa, que ainda tem um número de visitantes bem abaixo do que pode ter, em comparação a atrações semelhantes em outros países. Vamos fazer o máximo que estiver ao nosso alcance para que mais brasileiros e estrangeiros tenham a oportunidade de conhecê-la”, ressalta o CEO da CCR Aeroportos.

Retomada do turismo em Foz

Os gestores do turismo em Foz do Iguaçu veem com entusiasmo a chegada da empresa. “Estamos muito contentes com a integração da CCR Aeroportos em nosso destino”, diz Adelio Demeterko, diretor executivo do Grupo Cataratas, responsável pela gestão turística do Parque Nacional do Iguaçu. “Acreditamos que os diversos investimentos que estão sendo realizados pelos setores público e privado resultarão na ampliação de voos, em novas rotas e, consequentemente, no crescimento do turismo de Foz do Iguaçu.”

No primeiro semestre de 2022, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 554,3 mil visitantes, número que equivale a 61% do movimento no primeiro semestre de 2019, período anterior à pandemia. Com a gradual superação da crise sanitária, a frequência de turistas vem sendo recuperada mês a mês – tanto que, em julho, a presença de 225,6 mil pessoas correspondeu a 81% do movimento do mesmo mês em 2019.

Patrimônio Mundial Natural, o Parque Nacional do Iguaçu abre todos os dias, das 9h às 16h de segunda a sexta e das 8h30 às 16h nos fins de semana. Para visitá-lo, é preciso realizar a compra online do ingresso com antecedência, escolhendo o dia e a hora de entrada, pois há limitação de visitantes simultâneos. Com ótima infraestrutura de hospedagem, Foz do Iguaçu está na fronteira com a Argentina e o Paraguai, o que a torna muito atraente também para o turismo de compras e para a gastronomia. A cidade vizinha de Puerto Iguazú, no lado argentino, tem ótimos restaurantes, enquanto o comércio paraguaio conta com várias lojas certificadas pelos fabricantes.

Foz do Iguaçu oferece uma série de outras atrações. O Parque das Aves, voltado à conservação das aves típicas da Mata Atlântica, reúne 130 espécies – várias delas ameaçadas de extinção, como a jacutinga, o papagaio-de-peito-roxo e o cardeal-amarelo. A região tem também excelentes resorts, hospedagens perfeitas para toda a família, e uma nova roda-gigante, a Yup Star, com 88 metros de altura, inaugurada no final do ano passado.

Londrina, polo regional

Segunda maior cidade do Paraná, com quase 600 mil habitantes, Londrina é um centro diversificado de comércio e serviços, com grandes hospitais e shopping centers. Todo esse desenvolvimento é resultado do agronegócio, atividade econômica predominante na região. “É uma cidade muito organizada, com crescimento bem planejado e o aeroporto inserido na malha urbana”, descreve o CEO da CCR Aeroportos.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, conta que a expectativa para a gestão da CCR Aeroportos sobre o aeroporto local é a melhor possível. “As obras previstas vão colocá-lo em outro patamar, com uma capacidade operacional à altura da pujança da região e da cidade”, projeta. “Teremos as condições necessárias para que mais indústrias e empresas venham para o Norte do Paraná e, também, para que aquelas que já estão aqui possam ampliar seus negócios.”

Belinati lembra que o aeroporto já é o principal acesso a três regiões turísticas estabelecidas pelo Ministério do Turismo: o Norte do Paraná, o Norte Pioneiro e o Vale do Ivaí. Trata-se do grande portal de uma macrorregião que abriga cerca de 2 milhões de habitantes em um raio de 100 quilômetros. “É também a porta de entrada de milhares de pessoas que buscam serviços de excelência em saúde, que vêm estudar em Londrina e participar de negócios”, ressalta o prefeito.

Múltiplos encantos de Curitiba

Moderna e conectada, Curitiba foi considerada a cidade mais empreendedora do Brasil no ranking Connected Smart Cities 2022. Além da importância econômica, a capital paranaense é também um centro repleto de atrações turísticas. Extremamente arborizada, conta com 46 parques e bosques. Os mais icônicos são o Passeio Público, parque mais antigo da cidade, e o Jardim Botânico, com 278 mil metros quadrados.

Uma das marcas de Curitiba é a efervescência cultural, com 75 museus públicos e privados na cidade – o mais conhecido é o Museu Oscar Niemeyer, apelidado de “Museu do Olho”, pelo formato da construção. Outros passeios imperdíveis são a Ópera de Arame, teatro com arquitetura singular, e o Mercado Municipal, que oferece grande variedade de opções de alimentação e compras. Há também o polo gastronômico do bairro Santa Felicidade e os bistrôs e bares do Largo da Ordem, no Centro.

As semanas que antecedem o Natal serão uma excelente oportunidade para visitar a capital paranaense. Mais de 130 atrações gratuitas estão previstas na programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, entre 22 de novembro e 23 de dezembro, incluindo espetáculos musicais, apresentações de balé, shows de luzes e feiras especiais no Centro.

Atrativos interrompidos por causa da pandemia estarão de volta, como o Carrossel do Condor, no Passeio Público, e o coral de crianças e adolescentes do Palácio Avenida. “Este é o ano de celebrar a vida, é o ano da retomada completa, e o Natal de Curitiba vai espalhar com muita alegria e amor o espírito da união entre as pessoas”, disse o prefeito Rafael Greca durante o lançamento da programação, no final de outubro.

