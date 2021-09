Bolsa amplia ritmo de queda com cautela do investidor

A Bolsa ampliou o ritmo de queda e rompeu o suporte dos 116 mil pontos. A queda reflete a cautela do investidor diante de incertezas quanto à retomada do crescimento econômico no cenário internacional e o quadro doméstico adverso, com preocupações na esfera fiscal e institucional.

Às 15h03, o Ibovespa estava aos 115.835,06 pontos, em baixa de 0,72%. O dólar à vista era negociado a R$ 5,1755, em baixa de 0,21%, enquanto a moeda no mercado futuro recuava 0,23%, aos R$ 5,1945. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 10,26%, contra 10,20% do ajuste de quinta.

"O payroll (dados sobre emprego) veio fraco, o PMI da China mostrou que a economia está desacelerando, em meio a novas cepas, e isso incomoda. No Brasil, mesmo o governo baixando a taxação de dividendos, o mercado não gostou. Isso porque há o entendimento de que a proposta do Imposto de Renda ainda pode sofrer muita mudança. E ainda tem as manifestações do 7 de Setembro", afirma Pedro Galdi, da Mirae Asset.

Na questão fiscal, enquanto a Câmara não divulgou ainda o impacto da reforma tributária do Imposto de Renda aprovada por ampla maioria, a Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado calculou uma perda de R$ 52,2 bilhões em três anos com as mudanças aprovadas pelos deputados, segundo nota técnica. No último ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o custo para as contas públicas foi estimado em R$ 28,9 bilhões. O próximo governo, nos dois primeiros anos, sofrerá com uma perda de R$ 11 bilhões (2023) e R$ 12,3 bilhões (2024).

Também na última hora, destaque para o presidente da França, Emmanuel Macron, que afirmou que seu país não importa mais soja que seja fruto do desmatamento, "sobretudo na Amazônia". A declaração foi dada durante discurso no evento World Conservation Congress, em Marselha. As críticas do país europeu à destruição ambiental, sobretudo no Brasil, são um entrave para a concretização do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.