Bolsa e dólar mantêm alta com investidor ainda atento ao BC americano e inflação

Os ativos domésticos mostraram poucas alterações nos negócios desta tarde de sexta-feira, 10, marcada pelo noticiário escasso, que manteve o investidor focado nos eventos da manhã. O IPCA abaixo do esperado em novembro (0,95%) continuou a favorecer a queda dos juros no mercado futuro e a alta das ações.

No exterior, os analistas seguem repercutindo a inflação ao consumidor em novembro (0,8%), que ficou um pouco acima próxima das expectativas (0,7%), o que na prática acirrou a percepção de que o Federal Reserve (Fed, o BC americano) poderá antecipar a retirada de estímulos e elevação de juros nos Estados Unidos. Na Europa, as bolsas fecharam em queda, com o temor dos efeitos negativos da variante Ômicron no radar.

Em relatório a clientes divulgado nesta sexta, o Credit Suisse avalia que o índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro nos EUA mostrou que pressões estão se construindo em setores que tendem a aderir mudanças nos preços de forma persistente. Desta forma, o banco estima que há riscos de que a inflação americana tenha uma aceleração mais ampla à medida que desequilíbrios entre demanda e oferta continuam.

Às 14h35, o dólar à vista era negociado a R$ 5,5982, em alta de 0,44%. No mercado futuro, o dólar para liquidação em janeiro avançava 0,46%, aos R$ 5,6235. Na Bolsa, o Ibovespa subia 1,04%, aos 107.392,36 pontos. Em Nova York, o índice Dow Jones subia 0,12% e o S&P500, 0,39%. Na renda fixa, o contrato de DI para liquidação em janeiro de 2023 tinha taxa de 11,36%, contra 11,63% do ajuste de quinta.