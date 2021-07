Bolsa perde força com cenário externo de olho no Federal Reserve

A Bolsa oscilou e caiu 0,05%, aos 128.102,26, na mínima desta quarta-feira, 14, enquanto o dólar à vista cedia 1,81%, a R$ 5,0870. Mais cedo, antes de inverter o sinal, o Ibovespa acompanhava Nova York, que busca se firmar em alta, ainda que bem leve, neste começo de tarde. O mercado acompanha nos Estados Unidos o testemunho do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso, o que contribui para alguma volatilidade.

O investidor segue sensível ao depoimento do presidente do BC americano porque, embora ele tenha mantido uma série de mensagens consideradas “dovish” (com estímulos à economia), Powell admitiu que haverá nova rodada de discussões sobre “tapering” (retirada gradual de estímulos) na reunião deste mês. Powell classificou como "tempestade perfeita" o cenário inflacionário americano, mas ponderou que se ocorre uma alta de preços de uma vez só não há reação com política monetária.

A Ptax fechou esta quarta-feira cotada em R$ 5,0800, queda de 1,72% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,1770.

No cenário nacional, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a internação do presidente Jair Bolsonaro na madrugada desta quarta-feira se deve a problemas intestinais. Segundo ele, o problema estaria associado ao atentado sofrido por Bolsonaro em 2018, durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG), onde levou uma facada. "O intestino teve que ser todo refeito e volta e meia um alimento causa uma certa constipação", disse o vice.

Também no noticiário desta última hora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a privatização da Eletrobrás deve acontecer até o primeiro trimestre do ano que vem. "Eu adoraria que fosse até o fim deste ano, mas os cálculos são de que pode ser no primeiro trimestre do ano que vem", afirmou o ministro durante live do jornal Valor Econômico.

Guedes pediu moderação na relação entre os Poderes da República, inclusive ao presidente Jair Bolsonaro. Ele repetiu críticas a membros do Supremo Tribunal Federal (STF), sem atacar diretamente a instituição. “A mensagem é saúde, emprego e renda - e moderação. Eu também estou tentando ficar mais moderado, acho que a mídia tem que dar uma moderada, o Supremo, o presidente (Bolsonaro). Está todo mundo muito nervoso, muito ansioso, radicalizando de um lado e de outro”, afirmou.

Em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) anunciou que a mortalidade por covid-19 no Estado caiu 46% nos últimos quatro meses. O governador atribuiu a queda no índice ao avanço da vacinação contra a doença no Estado.

Embaixadores de Estados-membros da União Europeia (UE) concordaram com a posição do Conselho Europeu sobre o orçamento do bloco para o ano fiscal de 2022, segundo divulgou a entidade nesta quarta-feira. O montante total previsto no rascunho do orçamento inclui 167,7 bilhões de euros para arcar com compromissos e 170 bilhões de euros para pagamentos.