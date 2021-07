Com IPCA-15 alto, Bolsa segue em baixa, dólar cede e DIs renovam máxima

Esta sexta-feira, 23, é mais um dia em que a Bolsa brasileira não consegue acompanhar a positividade do exterior. Desta vez, em partes, deve-se à leitura acima da mediana das expectativas para o IPCA-15 de julho, que reforça o avanço da inflação, com recuperação mais nítida no setor de serviços, o que contribui para firmar o ciclo de aperto na política monetária e resulta em renovação de máximas nos DIs. Dessa forma, o dólar se enfraquece ante o real na sessão, com a perspectiva de Selic mais alta.

Às 14h13, o Ibovespa voltou a ceder a linha de 125 mil pontos na sessão, em nova mínima do dia a 124.612,64 pontos, em queda de 1,1%, enquanto o dólar à vista acentua baixa, a R$ 5,19. Na semana, o dólar avança 1,15%, enquanto o Ibovespa cede 0,68%, vindo de leve ganho de 0,42% na anterior.

Já os DIs operam perto dos maiores níveis do dia, reagindo ao IPCA-15 acima do esperado em julho, o que reforça a perspectiva de Selic mais alta.

No noticiário desta última hora, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, aproveitou uma live para responder a críticos que atribuem ao choque inflacionário a melhora na percepção sobre o quadro das contas públicas. "A alta da arrecadação deve-se à atividade e também a preços [...] Meu ponto é que não é correto dizer que a melhora fiscal é por inflação", comentou o secretário durante entrevista transmitida pelo jornal Valor Econômico. "As decisões de política econômica é que permitiram a melhora fiscal", acrescentou Sachsida.

Ele observou também que a inflação não contribui para as contas públicas desde a criação do real, argumentando que, se fosse assim, o Brasil não teria problema fiscal em 2015. A projeção, pontuou Sachsida, é de a inflação medida pelo IPCA chegar ao redor de 8,5% no acumulado em doze meses até julho. É um índice alto mas que deve, na avaliação do secretário, perder força, voltando para perto de 5% até dezembro, se as reformas prosseguirem.

Sachsida avaliou que as mudanças promovidas na equipe econômica, com esvaziamento do ministério da Economia, não comprometem o andamento da agenda de reformas e a consolidação fiscal. Ele chamou de "parceiro" o atual ministro da Secretaria Geral, Onyx Lorenzoni, que será deslocado para o ministério do Trabalho, pasta a ser recriada como Ministério do Emprego e Previdência, com a retirada da condução de políticas de emprego do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que "está esperando a hora" de colocar o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. De acordo com o presidente, existe dificuldade de colocar "gente nossa" na Comissão, e criticou o grupo. "A CPI foi criada para tentar desgastar o governo". Em resposta às acusações de que seria aconselhado por um "conselho paralelo", Bolsonaro voltou a falar que conversa "com todo mundo", declarando que conversaria com os membros da CPI em audiência.