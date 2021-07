Como se destacar no LinkedIn? Editora de notícias da plataforma responde leitores em vídeo

Embora o LinkedIn seja uma rede social amplamente utilizada no Brasil, é comum as pessoas ainda terem dúvidas sobre como se destacar na plataforma, tendo em vista seu caráter profissional. Atendendo a pedidos dos leitores, o Estadão Carreira e Empreendedorismo convidou a editora de notícias Claudia Gasparini para a seção '3 perguntas para' desta terça-feira, 6.

Leia Também Como usar o LinkedIn? Editora da rede dá dicas de produção de conteúdo

Em vídeo, Claudia responde a perguntas sobre produção de conteúdo na plataforma, enviadas por meio das redes sociais e do grupo Estadão Carreira e Empreendedorismo do Telegram (@gruposuacarreira), do qual participou de bate-papo ao vivo, no último dia 16.

Mais do que uma ferramenta para buscar emprego, o LinkedIn se tornou um espaço para a troca de informações e experiências entre profissionais e empresas. Pesquisa da Opinion Box aponta que 75% consideram um bom lugar para se fazer networking e 65% acham os conteúdos relevantes para o crescimento profissional.

“Compartilhar conhecimento, estar bem informado e participar de discussões são essenciais não só para se destacar no mercado de trabalho como também no LinkedIn”, ressalta Claudia, autora da newsletter 'A Vaga É Sua', que traz notícias, análises e dicas de recrutadores sobre como se preparar para processos seletivos e conquistar oportunidades profissionais.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo

Claudia é a 4ª convidada para a seção '3 perguntas para’, que alterna especialistas tirando dúvidas sobre mercado de trabalho e pequenos negócios. No vídeo abaixo, ela explica como ter um bom equilíbrio entre postagens profissionais e pessoais, fala sobre os maiores erros possíveis de se cometer na rede e ainda revela como gerar engajamento e destacar o seu perfil.

Confira vídeos de outros especialistas convidados:

. Fernando Luciano, diretor de talentos da Vivo, responde dúvidas sobre diversidade e inclusão

. Caito Maia: 'Use tecnologia, mas nunca esqueça do potencial do ser humano'

. 'O coletivo é fundamental para incluir mulheres no mercado de trabalho', diz Jandaraci Araújo

Você tem dúvidas sobre empreendedorismo e mercado de trabalho? Envie sua pergunta para pme@estadao.com.