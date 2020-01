Bolsa tem reação discreta ao acordo entre EUA e China

O presidente Donald Trump prometeu visitar a China durante discurso nesta tarde em Washington para a assinatura da fase 1 do acordo comercial com Pequim. As Bolsas em Nova York seguiram em alta e o Dow Jones superou os 29 mil pontos, fato que foi mencionado por Trump em suas declarações, mas no geral não houve movimentos mais fortes nos ativos em Wall Street. Aqui, a reação também foi contida, com o Ibovespa mantendo queda e o dólar seguindo em alta, a R$ 4,17.

Trump afirmou que os EUA e a China estão avançando "um passo importante para uma relação equilibrada e justa". O vice-presidente, Mike Pence, disse ainda que houve progresso em questões ligadas à manipulação cambial.

Apesar da alta do dólar, os juros futuros recuam, refletindo a perspectiva de corte de juros após a rodada recente de indicadores fracos da atividade, que hoje teve os números das vendas do varejo de novembro. O dólar à vista caminha para fechar no maior nível desde 5 de dezembro, destoando novamente do comportamento de outras moedas emergentes. O dólar também recua ante divisas fortes em meio à assinatura do acordo sino-americano.

Às 14h29, o dólar à vista subia 0,99%, a R$ 4,1714. O Ibovespa tinha queda de 0,87%, a 116.605 pontos. Os bancos seguem em queda, ainda refletindo o temor de maior concorrência no setor, mas a Vale ensaia alta (+0,13%), por conta da assinatura. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 tinha taxa de 6,300% ante 6,382% do ajuste de ontem.

Em tempo, o presidente da distrital da Filadélfia do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Patrick Harker, afirmou há pouco que os juros nos EUA estão em "bom lugar" e não precisam se mover logo.