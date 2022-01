Dólar se desvaloriza no Brasil e exterior; Bolsa sobe

A última hora dos negócios foi marcada, interna e externamente, por uma desvalorização adicional do dólar. Aqui, a moeda chegou a tocar o nível de R$ 5,62 na mínima, em meio a um processo de realização de lucros. Simultaneamente, no exterior, o DXY - que mede a moeda americana ante seis pares fortes - tocou mínimas na marca de 95,77 pontos.

Todo o movimento do mercado nesta sexta-feira, 7, decorre das interpretações do relatório de emprego dos Estados Unidos (payroll) de dezembro.

Por um lado, a geração líquida de 199 mil postos de trabalho decepcionou (o consenso do mercado era de 422 mil). Mas a taxa de desemprego recuou a 3,9% (abaixo dos 4,1% estimados) e o salário médio por hora aumentou 0,61% (acima dos 0,40% projetados). Para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é "histórico" que a taxa de desemprego caia abaixo de 4%. Ele disse ainda que o Federal Reserve (Fed, o BC americano) vai "agir para atingir suas metas e pleno emprego e estabilidade de preços".

Embora o dado reforce a tese de que é possível subir juros em breve, uma aceleração nesse processo ou no enxugamento do balanço pode ser colocada em questão por condições gerais da economia.

Às 14h46, o dólar à vista estava cotado a R$ 5,6303 (-0,87%) e a moeda para fevereiro recuava a R$ 5,6600 (-0,95%). O DXY estava em 95,802 pontos (-0,54%) e o juro projetado pela T-note de 2 anos caía a 0,87410% (de 0,877% ontem no fechamento em Nova York).

Depois de mínimas, os índices das bolsas de Nova York reduziram as perdas (no caso do S&P 500 e do Nasdaq) e chegaram até ao positivo (Dow Jones, com alta de 0,17%, impulsionado pela rotação de carteiras). Aqui no Brasil, o Ibovespa marcava 102.104,50 pontos, valorização de 0,54%.

Destaque ainda no noticiário doméstico às repercussões da decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar o Refis para as dívidas tributárias de Microempreendedores Individuais (MEIs) e empresas de pequeno porte. Uma saída estudada no governo é prorrogar para além de 31 de janeiro a adesão dessas firmas ao Simples Nacional em 2022.

E o mercado monitora ainda os movimentos de servidores federais por maiores remunerações, o que afeta a conferência de cargas nos portos de Santos, Rio e Itajaí. Por sua vez, os carregamentos de trigo que estavam parados no terminal paulista foram liberados.