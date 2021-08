Ativos locais operam sob pressão em meio ao adiamento da reforma do IR na Câmara

O mercado brasileiro segue pressionado, de olho na decisão de adiar para a próxima terça-feira, 17, a votação da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados. Em resposta, nesta quinta-feira, 12, a Bolsa brasileira (B3) recua aos 120 mil pontos, enquanto no câmbio, o dólar sobe a R$ 5,25.

Diante da falta de consenso sobre o texto, líderes de centro e de oposição fizeram uma proposta para adiar a votação da reforma do Imposto de Renda para a próxima terça-feira, 17, ao invés de hoje. A sugestão foi levada pelo líder do DEM, Efraim Filho (PB). Líderes do PT, PDT, PSDB e Novo concordaram com proposta. A votação foi adiada e o relator do texto, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), avisou que protocolará nova versão do texto para acatar as sugestão de bancadas.

Ao mesmo tempo, os Estados cobram de Sabino que inclua no seu parecer as emendas apresentadas pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda Estaduais (Comsefaz) para evitar perda de arrecadação com a aprovação do projeto.

Às 16h27, o dólar à vista era cotado a R$ 5,2575 em alta de 0,41%. Já o Ibovespa recua 0,98%, aos 120.862,66 pontos. O clima negativo no mercado brasileiro vai na contramão do mercado de Nova York, com S&P 500 em alta de 0,26% e Nasdaq, de 0,32%. Já o Dow Jones tem leve queda de 0,02%.

No noticiário doméstico também, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, lembrou que a dívida pública segue elevada no Brasil, ao mesmo tempo em que "ruídos" relacionados à ampliação de programas sociais causam preocupação sobre o quadro fiscal. Ele disse isso ao observar que países com fundamentos mais frágeis precisam subir mais rápido suas taxas de juros.

Campos Neto também voltou a falar sobre números da covid-19 no Brasil. Há pouco, ele afirmou que a pandemia está entrando num quadro de maior controle no país, com queda nas estatísticas de óbitos, apesar da preocupação com a variante Delta.

Ainda sobre o tema, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que vai entrar com uma medida judicial liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) para exigir que o governo federal entregue as vacinas contra covid devidas para São Paulo. "E, pelo que percebi, essa medida será seguida também por outros governadores e prefeitos do País; teremos outras ações impetradas no STF de governos e de prefeituras que não estão recebendo vacinas", disse Doria, em coletiva de imprensa. /COLABORARAM SIMONE CAVALCANTI E PAULA DIAS