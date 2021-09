Cenário externo negativo eleva dólar, e Bolsa vai à mínima

Os juros renovaram máximas em toda a curva no começo da tarde desta terça-feira, 28, em reação à escalada do dólar ante o real, com o dólar cada vez mais próximo de R$ 5,45, e a Bolsa renovando mínimas na casa dos 110 mil pontos.

Além da tensão fiscal interna, diante da pressão pela extensão do auxílio emergencial mesmo em um cenário de implantação do Auxílio Brasil, pesa a piora da cena externa, após um leilão com demanda baixa do Tesouro dos Estados Unidos, sinal da aversão à tomada de risco nesta sessão.

Às 15h11, o Ibovespa caía 3,17%, na mínima da sessão, aos 109.986,77 pontos, com apenas cinco ações em alta. O dólar estava cotado na máxima do dia, a R$ 5,4508, um aumento de 1,06%.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou nesta última hora que "é essencial elevar o teto de gastos para evitar default e consequências muito ruins" para a economia dos EUA. Powell fez o comentário em depoimento que está ocorrendo agora no Comitê Bancário, de Moradias e Assuntos Urbanos do Senado, em Washington.

Além disso, detém o avanço das ações de Petrobras, em meio a novos sinais de inquietação política quanto à autonomia da estatal na definição de preços dos combustíveis, que havia sido reafirmada no final da tarde de segunda pelo presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi mais uma vez às redes sociais para criticar a Petrobras e reclamar do alto preço dos combustíveis. No Twitter, Lira anunciou que amanhã vai reunir os líderes da Casa para discutir o assunto. Há duas semanas, Lira também já havia criticado a petrolífera ao anunciar uma comissão geral na Câmara com a empresa para debater o preço dos combustíveis. "Amanhã, vamos colocar alternativas em discussão no Colégio de Líderes. O fato é que o Brasil não pode tolerar gasolina a quase R$ 7 e o gás a R$ 120", escreveu nesta terça-feira.

"O Ibovespa acompanha o cenário internacional, em baixa, com investidores temerosos pelos sinais de inflação persistente, de forma global; sinais de início de remoção de estímulos pelo Fed; receios com inflação elevada pelo custo de energia (petróleo e gás natural) e desaceleração da China, também pelo compromisso de redução de emissões e uso do carvão, além de indefinições sobre Evergrande", enumera em nota a Terra Investimentos. "No Brasil, Copom diz em ata que manutenção do atual ritmo de ajuste é suficiente para atingir patamar significativamente contracionista", acrescenta.

Em relatório divulgado nesta terça-feira, o BTG Pactual faz uma análise sobre os objetivos da recente sugestão do governo federal sobre possível redução da mistura de etanol na gasolina e coloca em discussão a questão do risco de desabastecimento do etanol, e não apenas a redução dos preços, que seria pouco significativa. A análise assinada por Thiago Duarte, Henrique Brustolin e Pedro Soares cita cálculos de que uma redução dos atuais 27% de etanol anidro à gasolina para o mínimo permitido, de 18%, levaria a uma mudança mínima nos preços da bomba da gasolina, de 0,6%, ou R$ 0,04 por litro.