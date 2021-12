Futuro do bem-estar no trabalho envolve várias 'saúdes'; veja vídeo

Saúde mental e assuntos correlatos estiveram em alta no último ano. O termo atingiu o pico de buscas no Google em meados de junho de 2020, quando os sinais de cansaço, o isolamento social e a instalação da pandemia do novo coronavírus se consolidaram na vida das pessoas. No trabalho, com o home office, empresas e funcionários encararam desafios que, certamente, deixaram aprendizados para o futuro.

Leia Também Ansiedade e depressão: como falar de saúde mental no trabalho

O tema ainda será muito discutido e Pedro Pittella, diretor de Recursos Humanos da Sanofi, acredita que as organizações vão precisar ter uma visão integral dos colaboradores, olhar para a saúde deles além da saúde em si. Mais do que o físico, é precico agregar o social, o emocional, o intelectual e o espiritual.

Em vídeo para o Estadão Carreira e Empreendedorismo, ele discute esses tópicos e fala das ações que as empresas não devem abrir mão daqui para frente após as experiências e lições deixadas pela pandemia.

O diretor de RH comenta, ainda, sobre como os funcionários podem buscar apoio e falar de saúde mental com a liderança e a empresa. Essa abordagem pode parecer complexa e temerosa, conforme discutido em reportagem anterior, porém, especialistas encorajam essa discussão no ambiente de trabalho.

Assista ao vídeo:

Mais dicas sobre carreira

O quadro 3 perguntas para recebe especialistas para responder dúvidas dos leitores sobre carreira e empreendedorismo. Se você tem perguntas sobre mercado de trabalho e negócios, envie para pme@estadao.com.

Receba também conteúdos sobre os temas e participe de discussões com profissionais na comunidade do Estadão Carreira e Empreendedorismo no Telegram. Para entrar no grupo, clique aqui.

Confira alguns dos assuntos já tratados nos vídeos sobre mercado de trabalho: