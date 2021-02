Ações do BB fecham em queda com chance de André Brandão deixar presidência do banco

As ações do Banco do Brasil fecharam em queda de 4,34% na Bolsa brasileira no pregão desta sexta-feira, 26, após André Brandão sinalizar que quer deixar a presidência do banco. No câmbio, o dólar fechou em alta de 1,66%, a R$ 5,6055, em sessão marcada pela fuga de investidores dos países emergentes, após a alta nas taxas de retorno dos títulos do Tesouro americano, considerados os ativos mais seguros do mundo.

Leia Também André Brandão coloca cargo à disposição e abre corrida política por sua vaga

A queda das ações do BB também prejudicou o desempenho da Petrobrás, que já havia sido duramente penalizada no começo da semana pela ingerência de Bolsonaro na petroleira. Hoje, os papéis PN da estatal caíram 4,01%. O movimento também pesou no Ibovespa, que fechou em queda de 1,98%, aos 110.035,17 pontos, após cair pontualmente aos 109 mil pontos na mínima do dia. Com o resultado de hoje, o índice fecha a semana com queda de 7,09%. No mês, a perda é de 4,37%.

Brandão está há apenas cinco meses na presidência do banco público, mas teve de enfrentar uma dura crise após Bolsonaro desaprovar o plano de reestruturação que ele propôs para o BB, com medidas que envolviam o fechamento de 112 agências e o desligamento de 5 mil funcionários, por meio de programas de demissão voluntária. Nos bastidores, Bolsonaro chegou a pedir a demissão de Brandão, mas Guedes trabalhou para mantê-lo à frente do banco.

O cenário local também foi monitorado por investidores. Nesta sexta, o relator da PEC Emergencial, Marcio Bittar, decidiu tirar do texto o trecho que colocava um fim nos pisos mínimos de saúde e educação. A medida foi duramente criticada por especialistas e também gerou aversão no Congresso, que adiou a votação do texto.

No noticiário externo, líderes financeiros das 20 maiores economias do mundo, o G20, se reuniram de maneira virtual nesta sexta-feira e devem concordar em dar continuidade às medidas de apoio à economia global. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse em suas redes sociais que as políticas fiscal e monetária devem continuar acomodatícias e a "trabalhar lado a lado".

Já o governo de Joe Biden nos Estados Unidos planeja permitir a execução de uma regra proposta pela administração anterior, do ex-presidente Donald Trump, destinada a combater ameaças tecnológicas da China. A medida deve entrar em vigor no próximo mês, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Câmbio

No câmbio, o real foi pressionado pela fuga de investidores para os títulos do Tesouro americano, cujos rendimentos bateram recorde ontem. A perspectiva de retomada da economia americana, que deve vir acompanhada do aumento da inflação nos EUA, faz crescer o interesse dos investidores por esse tipo de ativo, já que quanto mais alta a inflação, melhor será o rendimento. E como os títulos públicos americanos são considerados a forma de investimento mais segura, esse movimento também gera tensão nos mercados acionários, que podem perder com esse movimento.

Para aliviar o preço da moeda, o Banco Central fez um novo leilão à vista de dólares, mas o resultado foi apenas pontual, com a moeda recuando para R$ 5,58. Nesta sexta, o Bradesco elevou a projeção para o dólar e a inflação oficial no fim deste ano, conforme relatório divulgado hoje. A estimativa para a taxa de câmbio passou de R$ 5,00 para R$ 5,30, enquanto a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pulou de 3,50% para 3,90%, com o banco juntando-se ao grupo crescente de instituições que já esperam resultado acima do centro da meta (3,75%).