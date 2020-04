Bolsa abre negociações de maneira instável, com viés de queda; dólar volta a atingir R$ 5,20

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, iniciou as negociações desta segunda-feira, 13, com leve queda, mantendo patamar de 77 mil pontos, conquistado na última semana. Logo em seguida, apoiada por ações de grandes empresas, as chamadas blue chips, passou a subir cerca de 0,2%, por volta das 10h18. Porém, a instabilidade no mercado de ações brasileiro apareceu e, às 10h25, já caía novamente (-0,3%).

Às 10h45, o Ibovespa, principal índice de ações mercado brasileiro, já intensificava o recuo em relação ao fechamento de quinta-feira, 9, voltando ao patamar de 76 mil pontos, caindo mais de 1% durante o pregão. Já às 11h36, diminuía o ritmo da queda, retornando aos 77 mil pontos (-0,3%).

Já o dólar, que abriu as negociações desta segunda-feira, 13, com alta de 0,5%, cotado a R$ 5,12, passou a aumentar o ritmo de apreciação e atingiu a máxima do dia, R$ 5,20.

Na semana passada, a flutuação da moeda americana foi muito alta, atingindo o recorde nominal, quando não se desconta a inflação, desde o Plano Real, de R$ 5,32, mas fechando a semana na quinta-feira, 9, a R$ 5,09. O câmbio, assim como os mercados internacionais têm sofrido forte efeito de "sobe e desce" por conta das incertezas causadas pela pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. Somente neste ano, a valorização do dólar frente ao real está próxima dos 30%.

Em janeiro, quando as negociações se iniciaram, no dia 2, a moeda americana era cotada próxima dos R$ 4. Não é só o dólar que apresenta forte apreciação frente à moeda nacional. O euro, da União Europeia, assim como o dólar, ultrapassou a casa dos R$ 5 pela primeira vez, e bate recordes de cotação desde março. O maior valor, também nominal, por enquanto, é de R$ 5,78, atingido em 3 de abril.

Como ainda não se sabe os efeitos totais do avanço da disseminação da doença pelo mundo nas economias globais, os investidores temem pelos ativos das companhias que compõem os índices, o que afeta os resultados entregues, desvalorizando as cestas de ações.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia fecharam as negociações desta segunda-feira, 13, em baixa, influenciadas pelos persistentes temores gerados pelo avanço da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, e seu impacto na economia global. A Europa não tem negociações nesta segunda por conta do feriado da segunda-feira de Páscoa.

Para se ter uma ideia do impacto do vírus nos mercados asiáticos, em alguns locais do oriente, a desvalorização dos mercados se aproxima de 20% em 2020, como são os casos de Japão, com recuo expressivo de 19,50%, com o índice Nikkei, e da Coreia do Sul, com queda de 16,92% somente neste ano, no Kospi. Os índices negativos seguem e, em Taiwan, já atinge (-15,82%), em Hong Kong, (-13,80%), e, na China, país em que o surto teve origem, (-8,76%).

Acordo do petróleo

Apesar do acordo histórico da Opep+ e Rússia para cortar a produção em 9,7 milhões de barris por dia até o fim de junho o petróleo opera volátil na volta do feriado da Sexta-feira Santa. Os futuros de Nova York recuam, depois acumularem ganhos de mais de 10% na semana passada em meio ao mega pacote de estímulos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Os investidores continuam monitorando o avanço da pandemia, que já provocou mais de 100 mil mortes pelo mundo. Nesse final de semana, os Estados Unidos passaram a registrar o maior número de mortes em decorrência da covid-19 entre todos os países. / SILVANA ROCHA, LUCIANA XAVIER, SERGIO CALDAS E FELIPE SIQUEIRA