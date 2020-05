Bolsa abre em alta e retoma patamar de 80 mil pontos; dólar se mantém acima de R$ 5,50

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu as negociações desta terça-feira, 5, em alta, retomando o patamar de 80 mil pontos, perdido na segunda-feira, 4, em meio a uma melhora do ambiente externo. Já o dólar, que abriu o pregão em queda, chegando a ser cotado a R$ 5,49, na mínima do dia, voltou a subir e, às 10h19, estava em R$ 5,52. A moeda americana mantém valorização superior a 35% neste ano.

Os investidores focam, por enquanto, no alívio de medidas de isolamento para conter a covid-19 nos Estados Unidos e em países europeus. Mas o índice DXY, que compara o dólar ante seis divisas fortes, sobe, podendo influenciar à volatilidade do mercado de câmbio local.

Mercados internacionais

Os mercados financeiros ao redor do mundo reagem positivamente, na manhã desta terça-feira, 5, a possibilidades de alívio do isolamento social em diferentes países.

Na Ásia, o maior avanço foi no índice de Hong Kong, onde não há, de acordo com o governo local, registro de novos casos de transmissão local do novo coronavírus, causador da covid-19, há duas semanas. O próprio governo afirmou nesta terça que irá adotar medidas de relaxamento do isolam. Às 4h07, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres subia 1,63%, a de Paris avançava 1,73% e a de Frankfurt se valorizava 1,49%. Já em Milão, Madri e Lisboa, os ganhos eram de 1,78%, 1,49% e 1,11%, respectivamente.

Copom

O investidor ficará atento às apostas de corte da Selic pelo Copom, na reunião que começa nesta terça e termina na próxima quarta-feira, 6A expectativa em relção ao encontro desta semana é que existe a possibilidade de ser anunciado um corte de 0,50 ponto da Selic, para uma nova mínima histórica. / SILVANA ROCHA, SERGIO CALDAS E FELIPE SIQUEIRA