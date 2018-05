Mesmo após acordo, protestos continuam: entenda a greve dos caminhoneiros

Apesar da proposta oferecida pelo governo e do acordo firmado com lideranças do movimento, a greve dos caminhoneiros continua obstruindo rodovias e gerando problemas de abastecimento em todo País.

O uso das Forças Armadas para desbloquear as estradas já foi autorizado pelo presidente Michel Temer e a Polícia Federal deverá investigar a possibilidade de locaute - participação dos patrões - na paralisação dos caminhoneiros, que entrou nesta sexta-feira, 25, no quinto dia.

Para entender melhor o cenário e a repercussão da greve dos caminhoneiros, confira as perguntas e respostas abaixo:

Afinal, acabou a greve dos caminhoneiros?

Apesar do acordo proposto pelo governo federal ter sido aceito pela maior parte das 11 entidades presentes na reunião realizada na noite desta quinta-feira, 24, os protestos dos caminhoneiros continuam acontecendo em 25 Estados.

O acesso ao porto de Santos, o maior e mais importante do País, segue bloqueado. Em São Paulo, os motoristas de vans escolares paralisaram suas atividades na manhã desta sexta, 25, em apoio aos caminheiros.

Se houve acordo, por que há ainda caminhoneiros em greve?

Até mesmo os líderes dos caminheiros que assinaram o acordo com o Planalto não garantiram que as estradas seriam liberadas e o trabalho retomado.

“Assumimos o compromisso e vamos repassar ainda hoje, na íntegra, para todos eles. Mas é a categoria que vai analisar e é o entendimento deles é que vai dizer se isso foi suficiente ou não”, disse o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos (CNTA), Dilmar Bueno, após a reunião com o governo federal.

A explicação das entidades que coordenam o movimento é que a categoria é muito pulverizada e cada motorista funciona como uma “empresa”, o que dificulta o consenso das decisões tomadas pelos líderes.

Qual foi o acordo proposto pelo governo?

No acordo fechado com os líderes, o governo federal propôs o congelamento do preço do litro do diesel, para os próximos 30 dias, no valor de R$ 2,10.

A Petrobrás, no entanto, seguirá sua política de reajustar os preços na refinaria seguindo o mercado internacional e o câmbio. Passados 15 dias, se for fixado um preço superior aos R$ 2,10, a diferença será bancada pelo caixa da União.

A expectativa era que a greve dos caminhoneiros fosse suspensa por 15 dias. A realidade, no entanto, é que os protestos continuaram e a paralisação entrou no seu quinto dia.

O que os caminhoneiros querem exatamente?

A principal exigência é a redução de impostos sobre o diesel. Os caminhoneiros reivindicam a isenção da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e que seja baixada para zero a alíquota de PIS/Pasep e Cofins.

Quais os reflexos ainda gerados pela greve?

Os reflexos, principalmente do desabastecimento de combustível, são diversos e sentidos em todo o País. Em São Paulo, 100% dos postos estão sem gasolina e etanol. A coleta de lixo na capital paulista foi suspensa.

A prefeitura de Campinas, terceira maior cidade do Estado, decretou situação de emergência pública, obrigando empresas que comercializam combustíveis a assegurar prioridade para atendimento de serviços públicos essenciais. Os efeitos da greve dos caminhoneiros também afetou o transporte coletivo em diversas cidades do interior.

Ao menos 11 universidades públicas suspenderam parcial ou totalmente as atividades acadêmicas e administrativas. O Exame da OAB, que deveria ser aplicado em todos os Estados brasileiros no domingo, 27, também foi suspenso.

Aeroportos também estão enfrentando dificuldades com a falta de abastecimento. Na manhã desta sexta, a Inframerica informou que se esgotaram as reservas de querosene no Aeroporto de Brasília.

Nos últimos dias, apenas dez caminhões chegaram ao aeroporto, todos sob escolta policial. Em média, o terminal recebe 20 caminhões por dia para abastecimento.

Outra repercussão da greve dos caminhoneiros atingiu o valor de mercado da Petrobrás. Depois de Pedro Parente anunciar o congelamento e redução do preço do diesel em 10% para responder aos protestos, as ações da empresa fecharam na quinta-feira, 24, com recuo de 13,71% (PN) e 14,55% (ON). Com a queda, a Petrobras perdeu R$ 47,2 bilhões em valor de mercado em um só dia.

